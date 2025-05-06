Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Крис Пайн сыграет главную роль в боевике о банкире, который воюет с опасными бандами

Актёр Крис Пайн сыграет главную роль в боевике о банкире, который воюет с опасными бандами
Комментарии

Актёр Крис Пайн, известный по «Чудо-женщине» и другим лентам, получил главную роль в боевике Run the Night.

В центре сюжета — банкир, которого обвиняют в предательстве голландской мафии. Его бросают в центре Амстердама, назначив за его голову награду в $ 10 млн. Преследуемый самыми жестокими бандами города, он должен к рассвету пробиться через весь город, чтобы спасти жизнь своей жены и ребёнка.

Режиссёром выступит Роберт Алонсо по сценарию Джона Гленна и Алекса Дэвидсона, основанному на рассказе Гленна. Производством займутся студии Hidden Pictures, Barry Linen и De Maio Entertainment при поддержке Lionsgate.

Даты премьеры у ленты нет.

Материалы по теме
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android