Сериал «Ландыши» получит второй сезон — он будет называться «Вторая весна»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил, что сериал «Ландыши: Такая нежная любовь» получит второй сезон. Он выйдет с подзаголовком «Вторая весна».

По словам продюсера шоу Юрия Сапронова, решение выпустить второй сезон связано с большим успехом первого. Сюжетными деталями нового сезона Юрий не поделился.

Решение снять второй сезон «Ландышей» обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, в центре сюжета также будет история о любви. Пока не могу раскрыть других подробностей. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим.

Премьеру второго сезона проекта вряд ли стоит ожидать раньше второй половины 2026 года.