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Marvel объяснила путаницу с названием «Громовержцев»

Marvel объяснила путаницу с названием «Громовержцев»
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Marvel вскоре после премьеры «Громовержцев» раскрыла значение звёздочки в названии фильма — как оказалось, Громовержцы были рабочим названием команды, тогда как истинный смысл в реальном имени нового отряда героев — Новые Мстители. После первых выходных началась новая рекламная активность фильма с «переименованием» фильма.

Несмотря на полный ребрендинг фильма, до конца так и не было понятно, как в итоге обстоят дела с официальным названием фильма.

Фильм называется «Громовержцы*», а сейчас просто раскрыто значение звёздочки в названии фильма.
Новый постер «Громовержцев»

Новый постер «Громовержцев»

Фото: Marvel

При этом на актуальных постерах «Громовержцев» вообще нет названия фильма — только «Новые Мстители». Поклонники посчитали подобное решение странным. Большинство сходится во мнении, что кино стоило назвать хотя бы в духе «Громовержцы: Новые Мстители».

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