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Лучшие фильмы Marvel от IndieWire — Чёрная пантера, Первый мститель, Мстители Финал, Тор и другие

IndieWire назвала лучшие фильмы Marvel
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Американское издание IndieWire представило рейтинг лучших фильмов Marvel. Журналисты составили топ от худшего кинокомикса к лучшему с неожиданным победителем.

Так, лидером топа внезапно стала «Чёрная пантера» за необычный для Marvel стиль. На втором месте ещё более неожиданно оказался «Первый мститель» за отличный актёрский ансамбль, замкнули тройку «Мстители: Финал» за окончание эпической фазы киновселенной Marvel.

В топ-10 также вошли «Тор: Рагнарёк», «Человек-паук: Возвращение домой», «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также первый «Железный человек». Худшим же фильмом стали «Вечные» с Анджелиной Джоли.

Лучшие фильмы киновселенной Marvel по версии IndieWire

  1. «Чёрная пантера» (2018)
  2. «Первый мститель» (2011)
  3. «Мстители: Финал» (2019)
  4. «Первый мститель: Другая война» (2014)
  5. «Тор: Рагнарёк» (2017)
  6. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
  7. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)
  8. «Мстители» (2012)
  9. «Тор» (2011)
  10. «Железный человек» (2008)
  11. «Стражи Галактики» (2014)
  12. «Громовержцы*» (2025)
  13. «Мстители: Война бесконечности» (2018)
  14. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
  15. «Стражи Галактики 3» (2023)
  16. «Стражи Галактики 2» (2017)
  17. «Первый мститель: Противостояние» (2016)
  18. «Капитан Марвел» (2019)
  19. «Человек-муравей» (2015)
  20. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
  21. «Железный человек 3» (2013)
  22. «Черная пантера: Ваканда навеки» (2022)
  23. «Чёрная вдова» (2021)
  24. «Железный человек 2» (2010)
  25. «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» (2022)
  26. «Человек-муравей и Оса» (2018)
  27. «Тор: Любовь и гром» (2022)
  28. «Мстители: Эра Альтрона» (2015)
  29. «Доктор Стрэндж» (2016)
  30. «Тор: Царство тьмы» (2013)
  31. «Капитан Марвел 2» (2023)
  32. «Невероятный Халк» (2008)
  33. «Дэдпул и Росомаха» (2024)
  34. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023)
  35. «Капитан Америка: Новый мир» (2025)
  36. «Вечные» (2021).
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