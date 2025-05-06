IndieWire назвала лучшие фильмы Marvel

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Американское издание IndieWire представило рейтинг лучших фильмов Marvel. Журналисты составили топ от худшего кинокомикса к лучшему с неожиданным победителем.

Так, лидером топа внезапно стала «Чёрная пантера» за необычный для Marvel стиль. На втором месте ещё более неожиданно оказался «Первый мститель» за отличный актёрский ансамбль, замкнули тройку «Мстители: Финал» за окончание эпической фазы киновселенной Marvel.

В топ-10 также вошли «Тор: Рагнарёк», «Человек-паук: Возвращение домой», «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также первый «Железный человек». Худшим же фильмом стали «Вечные» с Анджелиной Джоли.

Лучшие фильмы киновселенной Marvel по версии IndieWire