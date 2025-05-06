Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Из «Громовержцев» вырезали большую сюжетную линию

Из «Громовержцев» вырезали большую сюжетную линию
Аудио-версия:
Комментарии

После премьеры «Громовержцев» появляется всё больше подробностей создания фильма, в том числе сценарист кино Эрик Пирсон рассказал об одной из важных сюжетных линий, которая не попала в фильм.

Ниже спойлеры фильма «Громовержцы»— лучше сначала посмотреть фильм и вернуться к новости.
Материалы по теме
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»

Как рассказал Пирсон, он написал для Таскмастера (Ольга Куриленко) большую сюжетную линию через весь фильм, где она периодически теряла память и нападала на Джона Уолкера. Это бы одновременно было как комедийной шуткой, так и глубокой трагедией персонажа.

Бороться с проблемой героине бы помогала Призрак, у которой в прошлом была похожая ситуация, но она смогла справиться. В сюжете Призрак бы выступала эдакой старшей сестрой для Таскмастера.

Конкретные причины удаления сюжетной линии Пирсон не знает, но предполагает, что в кино уже было много историй, да и история Боба с потерей памяти также немного наслаивалась на историю Таскмастера — возможно, именно поэтому героиню Ольги Куриленко решили убрать.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android