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Вышел русский трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — премьера в РФ 5 июня

Вышел русский трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — премьера в РФ 5 июня
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Кинокомпания «Вольга» представила большой трейлер фильма «Жизнь Чака». Драматическую ленту с Томом Хиддлстоном («Локи») по рассказу Стивена Кинга можно будет посмотреть в России уже 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат NEON.

Фильм расскажет историю жизни умирающего Чака Кранца наоборот — от его старости к молодости. Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

Вместе с Томом Хиддлстоном в ленте также сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик») и другие актёры. Режиссёром выступил Майк Флэнаган («Призрак дома на холме»).

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