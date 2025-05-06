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Фильм «Под огнём» Алекса Гарленда вышел в онлайне

Фильм «Под огнём» Алекса Гарленда вышел в онлайне
Аудио-версия:
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6 мая состоялась цифровая премьера фильма «Под огнём». Военную драму Алекса Гарленда уже можно посмотреть в iTunes, Amazon Prime и других онлайн-сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

Таким образом, картина добралась до стримингов спустя месяц после старта проката. За этот срок лента заработала $ 28 млн, из них около 14 млн рублей приходится на Россию.

Сюжет «Под огнём» рассказывает о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой, и теперь они вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в ленте сыграли Космо Джарвис («Сёгун»), Уилл Поултер («Стражи Галактики 3»), Кит Коннор («Дикий робот»), Д’Фарао Ун-А-Тай («Псы резервации»), Чарльз Мелтон («Плохие парни навсегда») и Джозеф Куинн («Гладиатор 2»).

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