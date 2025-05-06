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Google вышла на рынок кино — компания будет продюсировать фильмы и сериалы

Google вышла на рынок кино — компания будет продюсировать фильмы и сериалы
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Компания Google основала подразделение 100 Zeros для производства кино и сериалов. Это полноценный продюсерский центр, который поможет другим киностудиям с продюсированием различных произведений. Об этом сообщает издание Business Insider.

По данным журналистов, 100 Zeros направлена в первую очередь для укрепления Google в новых для неё сферах. Корпорация Сундара Пичаи призвана в том числе повысить популярность бренда среди молодёжи, продвигая свою поисковую систему, мобильную ОС Android и чат-бота Gemini в кинопроизведениях.

В Business Insider отмечают, что на этот шаг Google пошла во многом из-за нестабильной ситуации на американском рынке после решений президента Дональда Трампа и крупных забастовок в Голливуде в 2023 году. В компании планируют закрепиться в индустрии, проводя выгодные сделки с онлайн-кинотеатрами и популяризируя свои бренды.

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