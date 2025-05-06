Apple будет выпускать новые iPhone два раза в год — СМИ

Apple планирует изменить график релиза новых смартфонов iPhone. Компания планирует выпускать новые устройства не один, а два раза в год — об этом сообщил авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.

Решение Apple связано с высоким уровнем конкуренции на рынке, что вынуждает производителей изменить маркетинговую стратегию. В будущем обычные iPhone будут выходить весной, а Pro-версии — осенью. Вот как это может выглядеть:

осень 2025 : iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air);

: iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air); весна 2026 : iPhone 17e;

: iPhone 17e; осень 2026 : iPhone 18, iPhone 18 Pro и Pro Max, iPhone 18 Slim, складной iPhone;

: iPhone 18, iPhone 18 Pro и Pro Max, iPhone 18 Slim, складной iPhone; весна 2027: iPhone 18 и iPhone 18e.

По прогнозу аналитика, во второй половине 2027 года также может выйти новая версия тонкого iPhone 19 Slim (Air) с увеличенным экраном.