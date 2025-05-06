Apple будет выпускать новые iPhone два раза в год — СМИ
Apple планирует изменить график релиза новых смартфонов iPhone. Компания планирует выпускать новые устройства не один, а два раза в год — об этом сообщил авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.
Решение Apple связано с высоким уровнем конкуренции на рынке, что вынуждает производителей изменить маркетинговую стратегию. В будущем обычные iPhone будут выходить весной, а Pro-версии — осенью. Вот как это может выглядеть:
- осень 2025: iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air);
- весна 2026: iPhone 17e;
- осень 2026: iPhone 18, iPhone 18 Pro и Pro Max, iPhone 18 Slim, складной iPhone;
- весна 2027: iPhone 18 и iPhone 18e.
По прогнозу аналитика, во второй половине 2027 года также может выйти новая версия тонкого iPhone 19 Slim (Air) с увеличенным экраном.
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