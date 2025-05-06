YouTube заработал у некоторых россиян

Днём 6 мая российские пользователи Сети начали массово сообщать о возобновлении полноценной работы видеохостинга YouTube.

По признанию многих, сейчас приложение YouTube без проблем загружает и воспроизводит видео в хорошем качестве. При этом веб-версия остаётся замедленной, доступ также отсутствует у абонентов ряда известных провайдеров.

Ранее стало известно, что отдельные провайдеры недовольны действиями коллег, которые недостаточно эффективно замедляют YouTube в России. По их мнению, это даёт вторым нечестное преимущество, поскольку пользователи выбирают ту компанию, где сервис работает лучше.