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6 мая YouTube заработал в России — у каких пользователей

YouTube заработал у некоторых россиян
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Днём 6 мая российские пользователи Сети начали массово сообщать о возобновлении полноценной работы видеохостинга YouTube.

По признанию многих, сейчас приложение YouTube без проблем загружает и воспроизводит видео в хорошем качестве. При этом веб-версия остаётся замедленной, доступ также отсутствует у абонентов ряда известных провайдеров.

Ранее стало известно, что отдельные провайдеры недовольны действиями коллег, которые недостаточно эффективно замедляют YouTube в России. По их мнению, это даёт вторым нечестное преимущество, поскольку пользователи выбирают ту компанию, где сервис работает лучше.

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