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Первые детали сюжета Джон Уик 5

«Джон Уик 5» станет продолжением, но расскажет новую историю героя
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Автор и режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски раскрыл первые детали сюжета пятой части, которую всё-таки запустили в разработку после финала четвёртой главы. К фильму также вернётся Киану Ривз.

По словам Страхелски, сага Джона Уика закончена, и для продолжения нужна новая история. Поэтому пятый фильм станет продолжением для Джона Уика, но не продолжением истории про Высший стол.

Джон справился с горем. Теперь нам будет очень сложно, но когда вы увидите трейлер [пятой части], вы подумаете про себя: «Ничего себе, мне нужно посмотреть это!»

Когда ожидать выход продолжения, пока неизвестно, Стахелски до него планировал снять адаптацию игры Ghost of Tsushima для PlayStation Productions.

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