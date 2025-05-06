Вышел второй трейлер GTA 6
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Компания Rockstar неожиданно представила новый трейлер предстоящей игры GTA 6. Ролик доступен на YouTube с русскими субтитрами.
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