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Главные персонажи ГТА 6 (Джейсон и Лусия) и первые подробности сюжета игры

Появились детали сюжета и биографии персонажей GTA 6
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Одновременно с выходом второго трейлера GTA 6 разработчики из Rockstar Games запустили раздел на сайте, посвящённый сюжету игры.

Главных персонажей будет два: Джейсон и Лусия. Парочка окажется посреди криминального заговора и сможет избежать неприятностей только общими усилиями.

Джейсона Дюваля описывают как мечтателя о лёгкой жизни — однако его существование становится только сложнее.

Джейсон вырос среди аферистов и жуликов. Чтобы отмыться от грехов юности и начать всё с чистого листа, он пошёл в армию, а после судьба завела его в Кис. Теперь он работает на местных наркокурьеров и делает то, что умеет лучше всего. Возможно, пришла пора попробовать что-то новое.

Фото: Rockstar

Его напарницей станет Лусия Каминос, которую отец учил драться с тех пор, как она начала ходить.

С тех пор её жизнь — сплошная борьба. Пытаясь помочь своей семье, она угодила в тюрьму, выбраться из которой ей удалось исключительно благодаря везению. Лусия усвоила урок: теперь она всё будет делать по уму.
Лусия Каминос в ГТА 6

Лусия Каминос в ГТА 6

Фото: Rockstar

Важные роли в сюжете игры также исполнят друг Джейсона по имени Кэл, уличный делец Буби Айк, псевдогангстер Дре'куан Прист, женский рэп-дуэт Real Dimez, опытный банковский грабитель Рауль Батиста и наркокурьер Брайан Хедер.

Подробнее о них можно узнать на сайте игры.

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