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Скриншоты GTA 6 — персонажи и локации игры

Скриншоты GTA 6 — персонажи и локации игры
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На сайте Rockstar Games появился большой раздел с подробностями о предстоящей игре GTA 6. Среди прочего, фанаты могут увидеть десятки новых скриншотов из следующей части Grand Theft Auto.

Как будут выглядеть новые локации и персонажи GTA 6, можно увидеть в альбоме ниже.

Также разработчики раскрыли характеры парочки главных героев, Джейсона и Лусии, других важных персонажей и детали основного сюжета. Вместе с этим появился второй трейлер GTA 6.

Игра выйдет 26 мая 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Решение о переносе (ранее релиз планировался на осень 2025-го) связано с желанием Rockstar реализовать свои творческие планы.

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