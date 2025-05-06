Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Постеры персонажей GTA 6 — Джейсон и Лусия, а также другие герои

8 новых постеров с персонажами GTA 6
Комментарии

Разработчики GTA 6 опубликовали серию постеров, посвящённых основным персонажам сюжетной кампании игры.

Два главных героя, Джейсон и Лусия, изображены вместе — судя по трейлеру, их связывает нечто большее, чем просто деловые отношения. Также на постерах можно увидеть их друзей и знакомых, которые будут помогать парочке в ходе сюжета.

Также разработчики раскрыли характеры парочки главных героев, Джейсона и Лусии, других важных персонажей и детали основного сюжета. Вместе с этим вышел второй трейлер GTA 6.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 26 мая 2026 года, изначально игра будет доступна на PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Видео
Вышел второй трейлер GTA 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android