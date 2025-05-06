8 новых постеров с персонажами GTA 6

Разработчики GTA 6 опубликовали серию постеров, посвящённых основным персонажам сюжетной кампании игры.

Два главных героя, Джейсон и Лусия, изображены вместе — судя по трейлеру, их связывает нечто большее, чем просто деловые отношения. Также на постерах можно увидеть их друзей и знакомых, которые будут помогать парочке в ходе сюжета.

Также разработчики раскрыли характеры парочки главных героев, Джейсона и Лусии, других важных персонажей и детали основного сюжета. Вместе с этим вышел второй трейлер GTA 6.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 26 мая 2026 года, изначально игра будет доступна на PS5 и Xbox Series.