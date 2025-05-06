Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна начнут снимать осенью

Съёмки нового фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого начнутся осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра Сарика Андреасяна.

В комментарии изданию постановщик рассказал, что сейчас команда ищет актёров на главные роли.

Сейчас проходят пробы: мы смотрим, как актёры выглядят в исторических костюмах. Сценарий уже готов, но сами съёмки начнутся осенью.

Впервые о том, что Сарик Андреасян работает над экранизацией великого романа, стало известно летом прошлого года. Режиссёр известен по фильму «Онегин», сериалу «Чикатило» и ряду провальных проектов («Защитники», ремейк «Служебного романа», «Тот ещё Карлосон!»).

Параллельно «Мосфильм» работает над сериалом по «Войне и миру».