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Mager — о переходе Симпла в FaZe Clan: выглядит больше как маркетинговый ход

Mager — о переходе Симпла в FaZe Clan: выглядит больше как маркетинговый ход
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Аналитик студии FISSURE Магеррам mAger Ахмедов поделился мнением по поводу возвращения Александра s1mple Костылева на про-сцену Counter-Strike 2.

В комментарии для «Чемпионата» специалист обратил внимание на то, что в этой ситуации спортивный результат может уйти на второй план.

По ощущениям, присоединение s1mple к FaZe выглядит больше как маркетинговый ход, и это однозначно успешный ход! Уверен, что стикеры Саши разойдутся миллионными тиражами. Результата не жду — по сути, это будет микс под тегом FaZe. При всём уважении к Саше, если они не проиграют все три матча — это уже будет достойный результат!
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