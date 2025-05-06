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В России начались съёмки «Синтетики» — триллера на реальных событиях про вред нейросетей

В России начались съёмки «Синтетики» — триллера на реальных событиях про вред нейросетей
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В Москве стартовал съёмочный процесс триллера «Синтетика». Лента основана на реальных событиях и производится при поддержке Министерства культуры РФ.

Сюжет рассказывает об актрисе дубляжа, которая обнаруживает, что её голос украден разработчиками нейросети популярного банка. Теперь он звучит в самых разных местах, от рекламы до порноигр, и девушка никак не может это контролировать — ей приходится бороться за право на свой голос.

Вероятно, «Синтетика» вдохновлена историей Алёны Андроновой, которая в 2023 году подала иск к «Тинькофф Банку». Актрису дубляжа заверили, что данные будут использовать только для внутренних нужд — в действительности же каждый желающий мог озвучить её голосом любой текст в Tinkoff VoiceKit.

Главные роли в фильме сыграют Анна Егоян, Никита Ковтунов и Михаил Тарабукин. Режиссёром выступит Алекс Некто.

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