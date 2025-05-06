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Вышел трейлер фильма «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой — премьера 3 июля

Вышел трейлер фильма «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой — премьера 3 июля
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дебютный трейлер фильма «Не одна дома 2». Новая комедия с Миланой Хаметовой выйдет в российский прокат уже 3 июля.

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

В продолжении семейной комедии Маша отправится с папой в летнее путешествие в автодоме. Одной из остановок на пути семьи оказывается кемпинг, где также останавливается автобус, который везёт подростков в летний лагерь. Главная героиня решает поменяться местами с одной из девочек, которую по счастливой случайности тоже зовут Маша. Попав в лагерь, Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее.

К главным ролям в продолжении вернулись Милана Хаметова и Давид Манукян. Режиссёром проекта выступил Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

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