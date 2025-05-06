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Роберт Дауни-младший поддержал главную героиню «Железного сердца»

Роберт Дауни-младший поддержал главную героиню «Железного сердца»
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Исполнительница главной роли в сериале Marvel «Железное сердце» Доминик Торн рассказала о поддержке со стороны Роберта Дауни-младшего.

Напомним, Торн сыграла молодую студентку, которая благодаря своим инженерным способностям смогла собрать себе супергеройский костюм. «Железный человек» по достоинству оценил «преемницу».

Мы с Робертом Дауни-младшим поговорили сразу после съёмок, и он сказал несколько очень приятных слов о моём исполнении. Он рассказал, что взволнован и тоже переживает за меня, а потом буквально поднял вверх два больших пальца со словами: «Очень приятно осознавать, что ты не позоришь Железного Человека».

Премьера нового супергеройского сериала «Железное сердце» состоится 24 июня.

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