Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam вышла игра Among Us 3D с видом от первого лица

В Steam вышла 3D-версия Among Us с видом от первого лица
Комментарии

На платформе Steam состоялся релиз Among Us 3D — версии популярной кооперативной игры с видом от первого лица. Цена в России с учётом скидки (действует до 20 мая) составляет 308 рублей.

Новинка также порадует игроков новыми заданиями и косметическими предметами. Among Us 3D также совместима с версией игры для VR-устройств — но кроссплатформы со стандартной версией не предусмотрена.

В то же время продолжается работа над мультсериалом по Among Us. Первый тизер был показан ещё прошлым летом, с тех пор новостей о проекте не появлялось. Известно, что главным героев озвучивают Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).

Материалы по теме
Видео
Убийства амогусов — в первом тизере мультсериала Among Us
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android