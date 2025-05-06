Режиссёр «Падения империи» Алекс Гарленд снимет фильм по Elden Ring — СМИ

В Голливуде готовится большая адаптация Elden Ring — культовой ролевой игры от студии FromSoftware. Ленту якобы снимет британский режиссёр Алекс Гарленд, а дистрибьютором выступит студия A24, о чём сообщает издание Nexus Point News.

Обновлено: спустя час после публикации новость удалили с сайта Nexus Point News.

По данным СМИ, постановщик «Падения империи» и «28 дней спустя» уже работает над сценарием проекта, а съёмки картины стартуют в 2026 году. Другие зарубежные издания и разработчики пока не подтверждали эту информацию.

Ранее о разработке фильма по Elden Ring сообщал писатель Джордж Мартин, работавший над самой игрой. Пока неясно, будет ли это экранизация сюжета самой игры или других событий во вселенной Междуземья.