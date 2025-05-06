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Появились первые кадры из фильма ужасов «Заклятие 4»

Появились первые кадры из фильма ужасов «Заклятие 4»
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Издание Entertainment Weekly представило первые кадры фильма ужасов «Заклятие: Последние обряды» — четвёртой части знаменитой серии. На них можно увидеть главных героев будущей картины, премьера которой состоится 5 сентября 2025 года.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фильм продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы. Во многом это связано с отличными сборами серии, которая заработала в прокате более $ 2 млрд.

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