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Сериал «Киностудия» Сета Рогена продлили на второй сезон

Сериал «Киностудия» Сета Рогена продлили на второй сезон
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По данным издания Deadline, сериал «Киностудия» Сета Рогена продлили на второй сезон. Первый сезон ещё не вышел целиком — премьера финала состоится 21 мая.

Судя по всему, Apple уверена в успехе нового сезона и довольна результатами первого сезона. Роген и его соавтор Эван Голдберг пошутили, что они с нетерпением ждут возможности «воспользоваться опытом съёмок первого сезона и сразу же перенести его во второй сезон, а затем повторить этот цикл ещё десять раз».

Главным героем шоу выступает недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Ко всему прочему Роген выступил сразу сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером шоу.

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