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Продажи Split Fiction от авторов It Takes Two превысили 4 млн копий

Продажи Split Fiction от авторов It Takes Two превысили 4 млн копий
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Компания Electronic Arts в своём отчёте заявила, что продажи Split Fiction от авторов It Takes Two и A Way Out превысили 4 млн копий. На достижение этого результата игре потребовалось два месяца — её релиз состоялся 6 марта.

Разработчики приготовили специальный арт в честь события и поблагодарили геймеров за поддержку.

Фото: EA

Сюжет игры рассказывает про писательниц Мио и Зои, которые попадают в собственные придуманные миры в жанре фэнтези и фантастики. Вынужденные работать вместе, они должны выбраться в реальный мир.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.

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