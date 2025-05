Продажи Split Fiction от авторов It Takes Two превысили 4 млн копий

Компания Electronic Arts в своём отчёте заявила, что продажи Split Fiction от авторов It Takes Two и A Way Out превысили 4 млн копий. На достижение этого результата игре потребовалось два месяца — её релиз состоялся 6 марта.

Разработчики приготовили специальный арт в честь события и поблагодарили геймеров за поддержку.

Фото: EA

Сюжет игры рассказывает про писательниц Мио и Зои, которые попадают в собственные придуманные миры в жанре фэнтези и фантастики. Вынужденные работать вместе, они должны выбраться в реальный мир.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.