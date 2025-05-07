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Фильм «Практическая магия 2» с Сандрой Буллок и Николь Кидман выйдет 18 сентября 2026 года

Фильм «Практическая магия 2» с Сандрой Буллок и Николь Кидман выйдет 18 сентября 2026 года
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По данным издания Deadline, фильм «Практическая магия 2», который выступит продолжением первой части, выйдет в зарубежный прокат 18 сентября 2026 года. К главным ролям вернутся Сандра Буллок и Николь Кидман.

В оригинальном фильме 1998 года, снятом режиссёром Гриффином Данном и собравшем более $ 47 млн в прокате в США, рассказывается о двух сёстрах-ведьмах, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь.

Сюзанна Бир выступила режиссёром сиквела, сценарий которого написал Акива Голдсман. Буллок, Кидман и Дениз Ди Нови будут продюсерами.

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