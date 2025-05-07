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Звезда «Субстанции» Маргарет Куолли снимется в фильме «Любовь всей твоей жизни»

Звезда «Субстанции» Маргарет Куолли снимется в фильме «Любовь всей твоей жизни»
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Издание Deadline сообщило, что Маргарет Куолли, известная по «Субстанции» и «Однажды в Голливуде...» получила главную роль в фильме «Любовь всей твоей жизни», которым занимается Amazon MGM Studios.

Подробности сюжета держатся в секрете, однако известно, что за главную роль в ленте боролись многие успешные актрисы, однако выбор пал на Куолли.

Режиссёром ленты выступила Рэйчел Моррисон. Сценарий написала Джулия Кокс, а Райан Гослинг и Джесси Хендерсон выступают в качестве продюсеров.

Кстати, геймерам Куолли наиболее известна по роли Мамы в Death Stranding: актриса сыграла второстепенного, но важного для сюжета персонажа.

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