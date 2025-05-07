Появились первые кадры «Долгой прогулки», экранизации романа Стивена Кинга

Создатели экранизации «Долгой прогулки», экранизации романа Стивена Кинга, выпустили первый постер ленты и поделились первыми кадрами, на которых можно увидеть главных актёров и персонажей, которых они сыграли.

Сюжет фильма, как и оригинала, разворачивается в будущем, где ежегодно проводится смертельное состязание. В его рамках 100 людей идут пешком, не имея права замедляться: они должны двигаться со скоростью четыре мили в час. За три предупреждения их убивают, а победитель получает всё, что пожелает.

Первые кадры фильма

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Первый постер фильма

Фото: Vanity Fair

В ленте снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Джуди Грир, Дэвид Джонсон и Марк Хэмилл. Зарубежная премьера состоится 12 сентября — лента получит официальный прокат и в России.