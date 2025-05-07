Вышел трейлер криминального сериала «Отдел Q» про детектива, который не ладит с коллегами

Netflix опубликовал трейлер криминального сериала «Отдел Q». Шоу основано на одноимённой серии книг, в центре сюжета которого оказывается детектив Карл Мёрк. В сериале его роль досталась Мэтью Гуду.

Трейлер «Отдела Q»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет рассказывает про дерзкого, но опытного детектива Карла Мёрка, который плохо ладит со своими коллегами из-за скверного характера, однако он блестяще раскрывает дела. Мёрк берётся руководить отделом по нераскрытым преступлениям.

Режиссёром шоу выступил Скотт Фрэнк, снявший «Ход королевы» и другие проекты.

Премьера на Netflix состоится 29 мая.