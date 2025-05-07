Новый фильм Дэвида Литча, режиссёра «Быстрее пули», выйдет 4 сентября 2026 года

Издание Deadline сообщило, что премьера нового фильма Дэвида Литча, режиссёра «Быстрее пули» и «Дэдпула 2», состоится 4 сентября 2026 года.

Сюжет нового фильма Литча пока неизвестен, но зрители предполагают, что это будет криминальный боевик. Инсайдеры сообщали, что картину посвятят группе грабителей банков, которые транслируют свои преступления в прямые эфиры социальных сетей и тем самым водят полицию за нос.

В актёрском составе ленты числятся Николас Холт, Пит Дэвидсон и звезда «Сёгуна» Анна Саваи. Сценарий написал Марк Бьянкулли («Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей»), производством занимались Amazon MGM Studios, Imagine Entertainment и 87North.