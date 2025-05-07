Эксперты рассказали, почему могут ломаться или плохо работать ноутбуки

Издание Pravda.Ru, ссылаясь на специалистов Olhar Digital, рассказало о главных ошибках россиян, из-за которых тормозят и ломаются ноутбуки.

Во-первых, пользователям точно не стоит есть еду и распивать напитки рядом с клавиатурой, поскольку это может напрямую навредить устройству. Также не рекомендуется использовать ноутбук на коленях, кровати или подушке, поскольку это наверняка приведёт к перегреву.

Из другого: эксперты не рекомендуют брать ноутбук за экран, а также специалисты призвали не забывать периодически чистить устройство. Ещё не следует игнорировать обновления, полностью разряжать аккумулятор ноутбука и загружать программы с сомнительных сайтов.