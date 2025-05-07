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Серверы EA Sports FC 25, EA Sports FC 24 и FIFA 23 недоступны 7 мая — когда онлайн заработает

Серверы EA Sports FC 25, FC 24 и FIFA 23 ушли на профилактику
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7 мая Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 25, EA Sports FC 24 и FIFA 23. На протяжении семи с половиной часов — с 10:30 по 18:00 мск — в вышеуказанных играх не будут работать сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

В своём посте разработчики отметили, что на протяжении этого периода геймеры «могут столкнуться с отключениями от онлайн-сервисов». Однако речь идёт о полном отключении серверов для технического обслуживания.

Профилактика в EA Sports FC 25 и прошлых частях серии должна завершиться в 18:00 мск. После этого пользователи вновь смогут зайти в Ultimate Team и другие сетевые режимы.

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