Начались съёмки комедии «Распаковка» с блогером Владом Кобяковым

Студия «Киноцех» и кинокомпания Arna Media сообщили о скором начале съёмок фильма «Распаковка».

Сюжет рассказывает про блогера Влада, который пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом — он выставляет на торги самого себя. Лот тут же достаётся сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы.

Фото со съёмок

Фото: Arna Media

Фото: Arna Media

Фото: Arna Media

Фото: Arna Media

Режиссёром картины выступает Влад Богуш. В ленте снимутся Влад Кобяков, Максим Лагашкин, Марк-Малик Мурашкин, Ульяна Чжан, Андрей Пынзару, Александр Новиков, София Петрова и другие.

Премьера фильма «Распаковка» состоится в кинотеатрах в 2026 году, точной даты пока нет.