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Бета Rematch (Рематч) в конце 28 мая — когда пройдёт, детали, дата

Финальная бета футсима Rematch пройдёт в конце мая
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Студия Sloclap анонсировала ещё одну бету футбольной аркады Rematch. В этот раз сыграть в неё смогут все желающие на ПК, PS5 и Xbox Series — тестирование продлится с 28 по 30 мая.

Таким образом, финальная бета пройдёт примерно за три недели до релиза футбольного симулятора. Подробностями теста авторы поделятся ближе к старту ивента, возможно, в нём будет больше контента, чем в предыдущем.

Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня, а 16-го числа приступить к игре смогут владельцы расширенного издания проекта. Мы уже поучаствовали в прошлом бета-тесте, который прошёл в апреле. Ознакомиться с нашими впечатлениями можно в отдельном материале.

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