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Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем в главной роли

Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем в главной роли
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Режиссёр Валерия Гай Германика сообщила, что она планирует снять «микросериал боди-хоррор», в главной роли которого снимутся ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович и Мария Кончаловская.

Другими деталями проекта Валерия не поделилась, не раскрыв также дату начала съёмок и примерную дату премьеры. Вероятно, подробности появятся позже.

Первыми работами Валерии Гай Германики в качестве режиссёра были короткометражные фильмы. В 2008 году она сняла первый художественный полнометражный фильм «Все умрут, а я останусь». В 2010 году начал выходить сериал «Школа», который сделал её известной. Самые известные проекты Гай Германики: сериал «Обоюдное согласие», фильмы «Да и да» и «Мысленный волк».

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