Кардиналы Ватикана смотрят фильм «Конклав» для избрания нового папы римского

21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска — он умер на 88-м году жизни в своей резиденции в Ватикане. Он занимал свой пост 12 лет, вступив в должность в марте 2013-го.

Как сообщает издание Politico, это событие не только резко увеличило популярность драматического фильма «Конклав» о выборе нового папы римского, но и прямо сейчас помогает текущим кардиналам Ватикана. Они смотрят картину, чтобы понять, как следует проводить процедуру Конклава.

Дело в том, что многие нынешние кардиналы были назначены самим Франциском, из-за чего они просто не имеют представления о том, как следует избирать нового папу. Тем временем в Ватикане уже идёт Конклав — он начался 7 мая и продлится некоторое время.