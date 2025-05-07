Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кардиналы Ватикана смотрят фильм «Конклав» для избрания нового папы римского

Кардиналы Ватикана смотрят фильм «Конклав» для избрания нового папы римского
Комментарии

21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска — он умер на 88-м году жизни в своей резиденции в Ватикане. Он занимал свой пост 12 лет, вступив в должность в марте 2013-го.

Как сообщает издание Politico, это событие не только резко увеличило популярность драматического фильма «Конклав» о выборе нового папы римского, но и прямо сейчас помогает текущим кардиналам Ватикана. Они смотрят картину, чтобы понять, как следует проводить процедуру Конклава.

Дело в том, что многие нынешние кардиналы были назначены самим Франциском, из-за чего они просто не имеют представления о том, как следует избирать нового папу. Тем временем в Ватикане уже идёт Конклав — он начался 7 мая и продлится некоторое время.

Материалы по теме
Просмотры фильма «Конклав» резко выросли на фоне смерти папы римского Франциска
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android