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Вышли новые эпизоды второго сезона «Андора» — финал уже близко

Вышли новые эпизоды второго сезона «Андора» — финал уже близко
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7 мая состоялся релиз новых эпизодов второго сезона сериала «Андор». Disney выпустила ещё три новых серии — их события разворачиваются спустя год после финала шестого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Шоу продолжает историю Кассиана Андора, который возглавляет сопротивление могущественным силам Империи. В честь выхода серий Disney также выпустила большой ролик о создании новых эпизодов с технической точки зрения.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Всего во второй сезон «Андора» войдёт 12 эпизодов — их выпускают по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут уже 14 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

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