Сборы якутского кино в 2025 году поставили абсолютный рекорд для региона

Кассовые сборы якутского кино в России в 2025 году поставили абсолютный рекорд в истории местного кинематографа. Об этом сообщает Айсен Николаев, глава Республики Саха, со ссылкой на данные ЕАИС.

Так, за первые пять месяцев 2025 года сборы якутского кино превысили 174 млн рублей, что уже больше рекордного для региона 2024-го — 157 млн рублей. Кроме того, впервые якутские проекты смогли принести более 50 млн рублей в других регионах России, а за рубежом местные ленты принесли стране более 2 млн рублей.

Самыми кассовыми якутскими фильмами 2025 года остаются «Кончится лето» с Юрой Борисовым (54,7 млн рублей), «Диодорова» (42,8 млн рублей) и «Спид Стар» (29,7 млн рублей).