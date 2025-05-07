Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Minecraft в кино» выйдет в онлайне 13 мая

Фильм «Minecraft в кино» выйдет в онлайне 13 мая
Комментарии

Компания Warner Bros. назвала дату цифрового релиза фильма «Minecraft в кино». Блокбастер по культовой видеоигре студии Mojang выйдет 13 мая, её можно будет посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, экранизация доберётся до онлайн-кинотеатров спустя 45 дней после старта проката. За это время лента заработала более $ 870 млн, став одним из самых успешных проектов WB за последние годы.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android