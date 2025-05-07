Фильм «Minecraft в кино» выйдет в онлайне 13 мая

Компания Warner Bros. назвала дату цифрового релиза фильма «Minecraft в кино». Блокбастер по культовой видеоигре студии Mojang выйдет 13 мая, её можно будет посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, экранизация доберётся до онлайн-кинотеатров спустя 45 дней после старта проката. За это время лента заработала более $ 870 млн, став одним из самых успешных проектов WB за последние годы.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.