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Netflix удалит интерактивный эпизод «Чёрного зеркала» из-за редизайна — СМИ

Netflix удалит интерактивный эпизод «Чёрного зеркала» из-за редизайна — СМИ
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Издание What's On Netflix сообщает, что Netflix удалит два последних интерактивных спецэпизода со своего сервиса. По данным портала, выпуски исчезнут уже 12 мая. Отмечается, что причина удаления — новый редизайн, который не включает в себя интерактивные функции.

Речь идёт о специальном эпизоде сериала «Чёрное зеркало» с подзаголовком «Бандерснэтч» и «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного». Ещё в прошлом году стриминговый сервис объявил, что избавится от всех своих спецвыпусков. Всего их было 24, но теперь уходят оставшиеся два. Вернутся ли эпизоды в неинтерактивной форме, пока неизвестно.

«Чёрное зеркало: Бандерснэтч» вышел в декабре 2018 года. Главные роли сыграли Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Крэйг Паркинсон («Цветок пустыни») и Уилл Поултер («Мы — Миллеры»). Героем интерактивного выпуска выступил программист Стефан, который винит себя в смерти матери. Он решил сделать компьютерную игру по фантастическому роману, но постепенно реальность начинает меняться. Зритель сам может влиять на судьбу Стефана, выбирая варианты развития сюжета.

«Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» — это интерактивный финал одноимённого сериала. В шоу снялись Элли Кемпер («Мачо и Ботан»), Дэниэл Рэдклифф («Гарри Поттер и философский камень») и Джон Хэмм («Город воров»).

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