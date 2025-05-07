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Вышел новый трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино

Вышел новый трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино
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Вышел новый трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом. Премьера картины состоится 6 июня, а уже 26 июня она появится в прокате РФ.

Видео доступно на YouTube-канале IGN Movie Trailers. Права на видео принадлежат XYZ Films.

Сюжет хоррора повествует о двух священниках. Один из них (его роль исполнит Стивенс) подвергает свою веру сомнениям, другому (Аль Пачино) не даёт покоя тяжёлое прошлое. Вместе им предстоит спасти одержимую девушку, проведя обряд экзорцизма.

В фильме также снялись Эшли Грин («Сумерки»), Патриша Хитон («Бетхофен») и Эбигейл Ф. Коуэн («Очень странные дела»). Хоррор основан на реальных событиях — истории Эммы Шмидт, которая считается наиболее тщательно задокументированным случаем экзорцизма в американской истории.

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