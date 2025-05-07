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Второй трейлер GTA 6 собрал более 68 млн просмотров за сутки на YouTube

Второй трейлер GTA 6 собрал более 68 млн просмотров за сутки на YouTube
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6 мая Rockstar Games выпустила второй трейлер GTA 6 — одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии. Разработчики представили почти три минуты новых кадров, попутно раскрыв сюжетные детали будущего проекта.

Спустя ровно сутки ролик на YouTube достиг отметки в 68 млн просмотров и набрал более 4,6 млн лайков. Сейчас это одно из самых просматриваемых видео на игровую тематику на платформе, однако он всё же уступил первому трейлеру, вышедшему в декабре 2023 года. Тогда ролик набрал 91 млн просмотров за тот же срок и даже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: YouTube

Релиз GTA 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series. События игры развернутся в виртуальном штате Леонида, чьим прообразом выступил Майами. Главными героями станут Джейсон и Лусия, преступная любовная пара, которые планируют совершить большое ограбление.

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