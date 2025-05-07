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Sony создала новую студию teamLFG — она вошла в состав PlayStation

Sony создала новую студию teamLFG — она вошла в состав PlayStation
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Компания Sony сообщила, что создала новую студию teamLFG, которая состоит из бывших сотрудников Bungie. Команда поблагодарила PlayStation Studios за то, что присоединилась к ней.

Привет, мир. Рады познакомиться с вами, и мы очень благодарны за то, что присоединяемся к PlayStation Studios. Наша команда состоит не только из ветеранов отрасли, которые выпустили такие игры, как Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox и Rec Room, но и из новичков, со свежими творческими взглядами и навыками. Наш первый проект — командная экшен-игра, которая черпает вдохновение из файтингов, платформеров, MOBA, симуляторов жизни. Игроки будут жить в беззаботном, комедийном мире, находящемся в совершенно новой, мифической, научно-фантастической вселенной. Мы с нетерпением ждём возможности раскрыть больше деталей.

Фото: PlayStation Studios

Студия teamLFG также рассказала, что их название — это абривиатура, означающая Looking For Group, что переводится как «Смотрю на группу». Сотрудники объявили, что их команда сосредоточится на создании мультиплеерных игр.

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