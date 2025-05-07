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Появился зловещий постер фильма «28 лет спустя» — премьера 20 июня

Появился зловещий постер фильма «28 лет спустя» — премьера 20 июня
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Создатели фильма «28 лет спустя» опубликовали зловещий постер с горой черепов из предстоящей зомби-драмы. Премьера фильма состоится 20 июня.

Фото: Sony Pictures

Фильм продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первой картине серии «28 дней спустя». По сюжету новой части маленький мальчик будет пытаться найти врача для своей умирающей матери. Ему придётся путешествовать по стране, где нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

Режиссёром картины выступил автора оригинала Дэнни Бойл («На игле»). В главных ролях снялись Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рэйф Файнс («Список Шиндлера») и Джоди Комер («Мой безумный дневник»).

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