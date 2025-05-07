Вышел первый тизер третьего сезона сериала «Основание» — релиз 13 июля

Компания Apple опубликовала первый тизер третьего сезона сериала «Основание». Премьера продолжения научно-фантастического шоу состоится на сервисе Apple TV 11 июля. Всего выйдет 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал представляет собой экранизацию серии книг за авторством Айзека Азимова. Сюжет повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

Главные роли сыграли Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Хоббит: Пустошь Смауга») и Лаура Бирн («Сердце льва»). Сериал был встречен тепло — на сайте Rotten Tomatoes у него стоит 86% «свежести» от журналистов и 70% — от зрителей.