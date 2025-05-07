Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Эмили в Париже» с Лили Коллинз

Стриминговый сервис Netflix сообщил о начале съёмок пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Авторы шоу также выложили фото с исполнительницей главной роли Лили Коллинз, которая делает селфи на мотоцикле.
Она начинает. Пятый сезон «Эмили в Париже» уже в производстве.
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Комедийная мелодрама повествует об Эмили — простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить.
Первый сезон вышел в 2020 году и с тех пор выпускается каждый год. Дата выхода пока неизвестна, однако не исключено, что премьера продолжения состоится в 2025 году.