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Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Эмили в Париже» с Лили Коллинз

Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Эмили в Париже» с Лили Коллинз
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Стриминговый сервис Netflix сообщил о начале съёмок пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Авторы шоу также выложили фото с исполнительницей главной роли Лили Коллинз, которая делает селфи на мотоцикле.

Она начинает. Пятый сезон «Эмили в Париже» уже в производстве.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Комедийная мелодрама повествует об Эмили — простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить.

Первый сезон вышел в 2020 году и с тех пор выпускается каждый год. Дата выхода пока неизвестна, однако не исключено, что премьера продолжения состоится в 2025 году.

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