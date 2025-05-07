Вышел трейлер Honey Don't! с Маргарет Куолли — премьера 22 августа

Авторы фильма Honey Don't! выложили первый трейлер криминальной комедии. Картина выйдет в кино 22 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

По сюжету главная героиня Хани О'Донахью, которую сыграла знаменитая Маргарет Куолли («Субстанция»), работает частным детективом. Она расследует деятельность сомнительной церкви и её лидера. В этом же месте происходят убийства, которые могут быть связаны с культом.

Постановщиком выступил Итан Коэн — вместе со своим братом Джоэлом он снял такие легендарные фильмы, как «Большой Лебовски» и «Старикам тут не место». В новом сольном фильме режиссёра – звёздный актёрский состав: Крис Эванс («Достать ножи»), Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех») и Чарли Дэй («В Филадельфии всегда солнечно»).