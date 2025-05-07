Глава Disney назвал «Громовержцев» будущим фильмов Marvel

Глава Disney Боб Айгер рассказал, что «Громовержцы» — будущее фильмов Marvel. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на телефонную конференцию с аналитиками Уолл-стрит.

Генеральный директор Disney рассказал, что теперь студия сосредотачивается не на количестве, а на качестве проектов. «Громовержцев» он назвал лучшим и первым примером подобной стратегии.

Мы старались наполнить стриминговую платформу большим количеством контента, используя весь наш креатив. Marvel мы заставили производить гораздо больше фильмов и сериалов. Со временем мы также поняли, что количество не обязательно порождает качество. Честно говоря, мы все признались себе, что немного потеряли фокус. Я думаю, что первым и лучшим примером этого являются «Громовержцы».

«Громовержцы» повествуют о команде антигероев, члены которой должны пытаться работать друг с другом. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. В фильме членов команды сыграли: Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат) и Дэвид Харбор (Красный Страж).

В США сборы нового кинокомикса Marvel за первые выходные составили $ 76 млн, а по всему миру – $ 162 млн. Для окупаемости фильму надо собрать около $ 400 млн.