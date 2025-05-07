В EA Sports FC 25 началось голосование за лучших игроков сезона в Ла Лиге

Electronic Arts запустила голосование среди пользователей за команду из лучших игроков (TOTS) испанской футбольной лиги в сезоне-2024/2025. Разработчики предлагают геймерам собрать состав из 11 самых значимых спортсменов последних восьми месяцев в Ла Лиге, после чего их усиленные версии появятся в футбольном симуляторе EA Sports FC 25.

Голосование продлится до середины мая, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по достаточно внушительным ценам.

Собрать свою команду сезона-2024/2025 в Ла Лиге можно по ссылке . В список вошли преимущественно игроки «Реала» и «Барселоны».

Пример команды сезона-2024/2025 Ла Лиги Фото: EA Sports

Ивент «Команда сезона» в EA Sports FC 25 Ultimate Team стартовал 25 апреля с французской Лиги 1. Затем, 2 мая, вышла команда лучших игроков АПЛ, после чего последуют Бундеслига, Серия А и Ла Лига. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 6 июня.