Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет в новом сериале от Apple

Британский актёр Хью Лори («Доктор Хаус») сыграет главную роль в новом сериале от Apple TV. Криминальное шоу называется The Wanted Man («Разыскиваемый человек»). Дата выхода на стриминговом сервисе пока неизвестна.

Сюжет будет крутиться вокруг Феликса Кармайкла, которого и сыграет Лори. Он глава известного британского преступного синдиката под названием The Capital. На протяжении 20 лет герой ведёт преступную деятельность, пока наконец его не сажают в тюрьму. За решёткой он понимает, что его предал кто-то из своих. Теперь Феликс попытается сбежать, чтобы отомстить обидчикам.

В других ролях сериала заявлены: Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада»), Финн Уайтхед («Дюнкерк») и Джина Макки («Цунами»). Одним из создателей шоу выступит Джордж Кэй — автор сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой.